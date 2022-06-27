موسكو تطرد 8 دبلوماسيين يونانيين

2022/06/27 | 18:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرة اليونان لدى موسكو، وتم التعبير لها عن الاحتجاج الشديد بسبب مسار المواجهة الذي تتبعه سلطات البلاد تجاه روسيا، وتزويدها لنظام كييف بالأسلحة.وقالت الوزارة إنه تم أيضا إعلان ثمانية موظفين دبلوماسيين يونانيين في روسيا، أشخاصا غير مرغوب فيهم، وتم إمهالهم 8 أيام لمغادرة البلاد.

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