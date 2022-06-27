2022/06/27 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت دراسة طبية، اليوم الاثنين، عن 6 رسائل تحذيرية للجسم على الإصابة بمشاكل صحية.و قال أستاذ الطب النفسي بمستشفى نيويورك جيل سالتز، إن العقل والجسم مرتبطان بحيث أن ما يؤثر على دماغنا يؤثر أيضا على أجسامنا، وعند المعاناة من الإجهاد الحاد الشديد، يمكن للجسم أن يخبرنا من خلال الأعراض الملحوظة التي نشهدها بسبب إطلاق النورإبينفرين (ناقل عصبي) في البداية، يجعل المرء يشعر بالعصبية وارتفاع ضغط الدم والشعور بالغثيان وحتى ضيق التنفس.ويوضح سالتز "مع مرور الوقت إذا استمر التوتر وأصبح إجهادا مزمنا، فإن الإطلاق المستمر لهرمون الكورتيزول بسبب الإجهاد المستمر يسبب البلى، على الجسم وقد يشعر الشخص بالإرهاق والأوجاع وآلام مختلفة غير مبررة وآلام في المعدة وصداع.كما يمكن لجسمنا أن يخبرنا عندما نشعر بالاكتئاب"،وذلك وفق ما نشر موقع "eat this not that"الطبي المتخصص.وذكر الموقع 6 إشارت تفيد بوجود مشكلة صحية حقيقية قد يعاني منها الجسد:1 - تغييرات الجلدإذ يمكن أن تشير التقلبات الجلدية إلى أي شيء من رد فعل تحسسي لمرض خطير أو عدوى داخلية، وغالبا ما تكون تغيرات الجلد هي العلامة الأولى لمرض السكري أو الذئبة أو مشاكل الكبد، حسب طبيب أمراض النساء والولادة المعتمد بمجلس إدارة "وينونا" الدكتور مايكل غرين، لذا يجب دائما أخذ تغيرات الجلد مثل الطفح الجلدي وتغير اللون والنمو الجديد على محمل الجد.يقول غرين "غالبا ما يظهر مرضى السكري ببقع داكنة على الرقبة أو الإبطين أو الفخذ، وعادة ما يرتبط مرض الذئبة، وهو مرض مناعي ذاتي بطفح جلدي على شكل فراشة على الخدين والأنف.وقد يكون ظهور الطفح الجلدي أو اليرقان علامة على أن كبد الشخص لا يعمل بشكل صحيح...فالجلد هو أكبر عضو في الجسم يمكن أن تشير التغييرات فيه إلى مشكلة أكبر، دائما تحدث إلى طبيبك إذا لاحظت وجود خطأ ما".2 - الشعور بالجوعتشير خبيرة التغذية ليندسي توليس إلى أن الشعور بالجوع قد يخبر الجسم أنه بحاجة إلى النوم، وتقول "قلة النوم يمكن أن تزيد هرمون الجريلين، وهو هرمون الجوع لدينا، إنه أمر مهم أننا نستمع إلى هذه الإشارة، حيث انه ليس الطعام الذي يبحث عنه أجسامنا دائما".3 - التعبوفقا لتوليس يمكن أن يحدث الإرهاق غالبا بعد يوم طويل، خاصة إذا كان يتبع ليلة مضطربة، ولكن يمكن أن يشير أيضا إلى شيء أكثر خطورة، يمكن أن يكون التعب المزمن أحد أعراض العديد من الحالات الأساسية مثل اضطراب الغدة الدرقية، وأمراض القلب، أو مرض السكري "من المهم ألا تستمع فقط إلى عدد المرات التي يصاب فيها جسمك بالإرهاق ولكن أيضًا ما قد يحفز التعب لديك حتى تتمكن من اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجته".4 - آلام العضلات بعد التمارين الرياضيةتقول توليس "يمكن أن تشكل آلام العضلات بعد التمرين الشاق عبئا، وغالبا ما تستغرق بضعة أيام للتعافي، ولكن آلام العضلات هي طريقة أجسامنا لإخبارنا أننا نحرز تقدما ونزداد قوة، تشعر العضلات بالألم بعد أن تمارس الضغط على الألياف العضلية وتمزيقها.ثم تقوم الألياف العضلية بإصلاح نفسها وتعود أقوى في كل مرة".5 - تشنجات عضليةتؤكد توليس أن تقلصات العضلات أمر شائع يحدث للجميع تقريبا، ويمكن أن تكون طريقة لجسمك لإخبارك أنك أفرطت في استخدام تلك العضلات بالتمرين، فأنت بحاجة إلى المزيد من المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم.ولكن قد تساعد بعض الأعراض العضلية مثل التورم والاحمرار أو الشعور بالحرارة، إلى معرفة فيما إذا كنا بحاجة إلى مراجعة الطبيب.6 - اشتهاء الطعامتشرح توليس أن الشعور باشتهاء نوع ما من الطعام كالحلو أو المالح ليس دائما بسبب الجوع، يمكن أيضا أن يكون وسيلة جسمك للتعبير عن الجفاف أو التوتر أو قلة النوم، وتقول "غالبا ما تستخدم الأطعمة لإخفاء المشاعر أو الحالة الأساسية، في المرة القادمة التي تشعر فيها بالرغبة بتناول الطعام حاول التوقف والاستماع إلى ما يحتاجه جسمك حقا قبل اتخاذ قرار فوري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (6 رسائل تحذيرية للجسم على الإصابة بمشاكل صحية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (6 رسائل تحذيرية للجسم على الإصابة بمشاكل صحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).