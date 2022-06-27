فيديو.. ضربة صاروخية روسية تصيب مركزا تجاريا مكتظا

2022/06/27 | 18:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن ضربة صاروخية روسية أصابت مركزا تجاريا مزدحما في مدينة كريمنشوك بوسط أوكرانيا، الاثنين.

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