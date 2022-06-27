سيناريو رئيس الجمهورية مازال معلقاً والديمقراطي الكردستاني يؤكد عدم التوصل الى حل مع الإتحاد

2022/06/27 | 18:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، عدم التوصل إلى حل مع الإتحاد الوطني الكردستاني، بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، فيما حدد السيناريو الأبرز في حال عدم حسم الموضوع.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي، شريف سليمان لوكالة خبر برس (واخ)، إن “الحوارات والسجالات ما زالت مستمرة مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن مرشح رئاسة الجمهورية”، وأضاف أنه “لغاية الآن لم نصل الى مرحلة الحل أو اتفاق حول منصب رئيس الجمهورية”.

مبينا أن “اللقاءات والحوارات مستمرة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ووصلت الى مدى جيد جداً”.

وأشار إلى، أن “السيناريو الاخير هو الدخول الى جلسة مجلس النواب بمرشحين لكل حزب مرشح وإن القرار النهائي سيبقى بيد مجلس النواب العراقي”.



وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، قد أكد في وقت سابق، أن “عدم تسمية رئيس الجمهورية حتى الآن خرق دستوري، لإنقضاء مدته القانونية”، مشيرا الى أن “بعضهم اتخذ من اللجوء للمحكمة الاتحادية وسيلة للظهور الإعلامي والاستعراض، بحيث يلجأ للطعن في أي قرار أو قانون حتى وإن لم يكن من اختصاص المحكمة”.

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