الديمقراطي يحدد موعد انتهاء ازمة رئاسة الجمهورية والشروع بتشكيل الحكومة- عاجل

2022/06/27 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، عن شروعه بمفاوضات تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل، مبينا ان ازمة رئاسة الجمهورية ستنتهي قريبا.

وقال القيادي في الحزب مهدي عبد الكريم في حديث لـ (بغداد اليوم) ان " مفاوضات تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية ستبدأ من الأسبوع المقبل وهناك مساعي للمضي سريعا بتلك الحوارات".

وأضاف ان "الازمة السياسية انتهت بعد أداء اليمين الدستوري لبدلاء النواب المستقيلين "، مبينا ان "المرحلة القادمة ستكون سريعة الحركة لانهاء الانسداد".

وكانت القوى السياسية المشاركة قد أصدرت في جلسة البرلمان الخميس، بياناً مشتركاً عقب الجلسة الاستثنائية التي أعلن خلالها الاطار التنسيقي مضيه نحو حكومة الشراكة والتوافق والتوازن.

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