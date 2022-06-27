السامرائي مخاطبا أهالي صلاح الدين: عهدا علينا أن نعيد لكم الحقوق

2022/06/27 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

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تعهد رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، بإعادة حقوق أهالي محافظة صلاح الدين.

وقال السامرائي في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم) "عهداً لأهلنا في صلاح الدين أن نعيد لهم الحقوق ونعمل يداً واحدة بصدق العزم وقوة الحسم بدعم الجماهير ووضوح المسار".

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