ركل وضرب.. شاهد كيف واجهت الشرطة التركية مسيرة للمثليين في شوارع إسطنبول

2022/06/27 | 18:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرّقت الشرطة التركية مسيرة للمثليين في مدينة اسطنبول واعتقلت المئات من المشاركين فيها، ووفقًا لمجموعات "LGBT" (مجتمع المثليين) المحلية، احتجزت الشرطة التركية أكثر من 350 شخصًا، وشنت الحكومة التركية المحافظة في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان حملة قمع ضد فعاليات مجموعات "LGBT" (مجتمع المثليين) المحلية.

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