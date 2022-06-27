2022/06/27 | 18:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العطواني يطالب محافظ بغداد باجراء تقييم لاداء مسؤولي اقسام الماء والمجاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/27 | 18:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العطواني يطالب محافظ بغداد باجراء تقييم لاداء مسؤولي اقسام الماء والمجاري) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العطواني يطالب محافظ بغداد باجراء تقييم لاداء مسؤولي اقسام الماء والمجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).