غدا..نواب بغداد يجتمعون مع المحافظ بشأن توزيع ألف درجة وظيفية

2022/06/27 | 18:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشفت النائبة عن محافظة بغداد سهيلة نجم، اليوم الاثنين ، عن اجتماع يوم غد يجمع نواب المحافظة مع المحافظ بشان الية توزيع الدرجات الوظيفية في قانون الامن الغذائي، فيما أكدت أن التوزيع سيكون عادلا ومنصفا وبعيدا عن الفساد والمجاملات.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال نجم في […]

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