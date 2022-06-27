2022/06/27 | 18:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مر ما يقرب من 3 أشهر منذ أن صدم ويل سميث العالم بصفعه كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار.ووفقًا لمجلة “هالو” الأمريكية، سلطت وسائل الإعلام الضوء على الممثل الفائز بالأوسكار ويل سميث، في أعقاب الصفعة، لكنه حرص على التراجع والبعد عن أي برامج إعلامية.وذكرت المجلة، أن ويل سميث لم ينشر […]

ظهرت المقالة بعد 3 أشهر على صفعة الأوسكار..



أين اختفى ويل سميث؟ أولاً على ايرث نيوز.

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