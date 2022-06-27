إنجاز تاريخي للتونسية أنس جابر

2022/06/27 | 18:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت التونسية أنس جابر انجازا غير مسبوق عربيا، إذ باتت أول لاعبة تنتمي لدولة عربية ترتقي إلى وصافة تصنيف رابطة المحترفات في كرة المضرب "دبليو.تي.إيه".

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