النفط يختتم موسمه بالفوز على سامراء

2022/06/27 | 18:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلب فريق النفط على مضيفه سامراء بهدف دون رد اليوم الاثنين.والتقى الفريقان على ملعب سامراء لحساب مباريات الاسبوع 38 والاخير من دوري الكرة الممتاز.وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع المدافع كرار محمد في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.وبهذا الفوز وصل رصيد النفط إلى النقطة 64 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد […]

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