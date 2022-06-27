الصواريخ تعطّل تطوير حقل خورمور الغازي.. نبيل المرسومي

2022/06/27 | 18:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب نبيل المرسومي:

تراجعت اسهم شركة دانة غاز في اسواق المال الإماراتية اليوم بنسبة 3.24% بعدما علقت العمل في مشروع توسعة خورمور بعد ان سقطت قذيفة صاروخية داخل منطقة امتياز حقل خورمور في كردستان .



وتتمتع شركتا دانة غاز ونفط الهلال بموجب العقد الموقع مع حكومة إقليم كردستان العراق عام 2007 بالحقوق الحصرية لتقييم وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع النفط والغاز الطبيعي من حقلي خورمور وجمجمال في الإقليم.



واستفادت الحكومة بالمقابل من الحصول على إمدادات غاز مستقرة لاستخدامها في تزويد محطات توليد الكهرباء في الإقليم.



يتم ضخ الإنتاج من منشأة معالجة الغاز في خورمور عبر خط أنابيب يمتد على طول 180 كيلومتراً لتزويده إلى محطات توليد الكهرباء في جمجمال وبازيان وأربيل التي تنتج حالياً أكثر من 2,000 ميجاواط.



وفي العام 2009، شُكِّل ائتلاف بيرل بتروليوم، الذي يضم دانة غاز ونفط الهلال بحصة 50% لكل منهما، ثم انخفضت هذه الحصة إلى 35% بعد انضمام شركات «أو إم في»، و«إم أو إل»، و«آر دبليو إي» إلى الائتلاف لاحقاً بحصة 10% لكل منها وبدأ تشغيل منشأة خورمور بطاقة إنتاج يومية قدرها 300 مقمق .



وبعد سلسلة من التحسينات في منشأة خورمور، بما في ذلك مشروع التحويلة الذي انتهى العمل عليه في 2020 وبرنامج التطوير الذي نُفِّذ في العام 2018، شهد الإنتاج قفزة كبيرة بنسبة 50%، إذ ارتفع الإنتاج الى 452 مقمق ، بالإضافة إلى 15,000 برميل من المكثفات وأكثر من 1000 طن متري من الغاز البترولي المسال يومياً .



وتخطط شركة دانة غاز الإماراتية لزيادة الإنتاج والوصول إلى 630 مقمق يوميا في عام 2023 .اي ما يعادل 17.84 مليون متر مكعب يوميا او 6.511 مليار متر مكعب سنويا .



تعمل حكومة كردستان على خطط لنقل غاز كردستان إلى تركيا، اذ عقدت حكومة كردستان اتفاقاً مع شركة كار غروب لتمديد خط أنابيبها الغازية لتصل إلى الحدود التركية، وتنفيذ المشروع بشكل كامل خلال 16 شهراً، لتمديد خط أنابيب بحجم 36 أنجاً للغاز الطبيعي من حقل خورمور الغازي إلى أربيل، ومدّ أنبوب آخر بحجم 52 أنجاً من أربيل إلى ودهوك، وبذلك يصبح خط الأنابيب الغازية لإقليم كردستان على بعد 35 كيلومتراً من الحدود التركية.



وترتبط زيارة رئيس الاقليم نيجرفان البرزاني الى تركيا في شباط الماضي بخطة نقل الغاز من كردستان الى اوربا عبر تركيا من خلال خط نابوكو .

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