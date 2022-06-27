القبض على متهمين إثنين وضبط أسلحة غير مرخّصة غربي بغداد

2022/06/27 | 18:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على متهمين إثنين وفق مواد قانونية مختلفة، فيما أكدت ضبط أسلحة غير مرخّصة غربي بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، أن “قوة مشتركة من اللوائين السادس والسابع/ الفرقة الثانية/ شرطة اتحادية، تمكنت خلال عمليتين منفصلتين بالإشتراك مع مفارز الاستخبارات التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، من إلقاء القبض على متهمين إثنين أحدهما ضبط بحوزته مواد مخدرة وحبوب ودراجة نارية في منطقة سبع البور، والآخر بتهمة السرقة في منطقة المعالف”.

وأضافت أن “ضمن قاطع مسؤولية اللوائين ذاتهما في منطقتي حي الجهاد والمعالف، تم ضبط بندقيتي كلاشنكوف مع مخزن بندقية، في إطار عمليات التفتيش والبحث عن السلاح غير المرخص، وتم التعامل معها أصولياً”.

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