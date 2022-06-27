القاموس القرآنى : الحب ( 2 ) الحب بالنسبة للبشر - أحمد صبحى منصور

2022/06/27 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : حب البشر الدينى : ما يتصل منه بالاسلام ، وما يتصل بالكفر الحب الدينى : حُبُّ التقديس المؤمنون بالله جل وعلا وحده إلاها يحبونه وحده حب تقديس .



أما المشركون فيحبون آلهتهم وأولياءهم ذلك الحب المقدس الذى ينبغى أن يكون لله جل وعلا وحده .



هم بذلك يتخذون ( أندادا ) مع الله جل وعلا .



قال جل وعلا : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ ......





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