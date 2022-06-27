2022/06/27 | 19:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nPmIVjgm2vA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | أبو عباس من الصويرة: لدينا في الصويرة شارعين فقط صالحات للسير) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | أبو عباس من الصويرة: لدينا في الصويرة شارعين فقط صالحات للسير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).