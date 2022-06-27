2022/06/27 | 19:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rJmh5wrLNcI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 4 قتلى و70 إصابة جراء تسرب غاز سام في ميناء العقبة الأردني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 4 قتلى و70 إصابة جراء تسرب غاز سام في ميناء العقبة الأردني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).