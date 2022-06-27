المالية تصدر بيانا بشأن محاولة نواب دخولها

2022/06/27 | 19:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجوء إلى خيارات نشر المعلومات المغلوطة والزيارات للدوائر الرسمية يعد مخالفة صريحة إلى إعمام رئاسة مجلس النواب.

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