وزارة المالية تستنكر

2022/06/27 | 19:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزارة المالية، اليوم الاثنين،

عن استنكارها من التصرفات التي قام بها

عدد من أعضاء البرلمان، والادعاءات

بمنع استقبالهم في أثناء دخولهم إلى

الوزارة وفقا لبيان للوزارة.

وذكرت الوزارة خلال بيان تلقت

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