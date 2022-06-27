وزارة الكهرباء تعلن إدخال خط الضغط الفائق (رميلة استثمارية- ذي قار) إلى الخدمة

2022/06/27 | 19:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجزت ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب ، اليوم الاثنين ، من ادخال خط الضغط الفائق ( رميلة استثمارية – ذي قار المركبة ) ( ٤٠٠ ك.ڤ ) الجديد للخدمة ، بطاقة ( ١٠٠٠ ميگاواط ) ، بتوجيه وإشراف وزير الكهرباء المهندس ( عادل كريم ) ، ومتابعة مدير عام الشركة المهندس ( […]

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