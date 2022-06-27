واشنطن تايمز: اعداد القوات الامريكية في اوروبا وصلت الى 100 الف عنصر خلال اربعة اشهر

2022/06/27 | 19:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة واشنطن تايمز ، الاثنين، ان اعداد القوات الامريكية في اوروبا قد ارتفع بشكل حاد من 65 الفا الى 100 الف عنصر خلال اربعة اشهر منذ بداية العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان “هذه الزيادة في اعداد القوات تعتبر واحدة من أسرع التعزيزات […]

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