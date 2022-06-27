الأردن: ضحايا ومصابون جراء تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة

2022/06/27 | 19:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد وفيات حادث سقوط وانفجار صهريج غاز سام عند نقله من سفينة إلى الميناء الصناعي بالعقبة، إلى 10 حالات.

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