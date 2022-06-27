ممارسة أمنية في واسط تُطيح بعشرات المطلوبين

2022/06/27 | 19:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الاثنين، القبض على عشرات المطلوبين بقضايا مختلفة خلال ممارسة أمنية.وقالت القيادة في بيان ورد لإيرث نيوز، إن “مفارزها نفذت ممارسة أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على (54) مطلوب وفق مواد قانونية مختلفة ، وتوزعت على قسم الشرطة القضائية (15) والصويرة (5) والعزة (2) والحي (2) […]

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