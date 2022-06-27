10 فرقق إطفاء تشارك في اخماد حريق اندلع منذ الصباح في مكب للنفايات بالبصرة

2022/06/27 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

اعلنت مديرية الدفاع المدني بمحافظة البصرة، الاثنين، استمرارها بمكافحة حريق اندلع في منطقة العباسية منذ الصباح في مكب للنفايات بمشاركة 10 فرق إطفاء.

وقال مدير الدفاع المدني في البصرة العميد تحسين ساري في حديث لـ(بغداد اليوم) انه "ومنذ الصباح ولغاية الان نواصل عملية مكافحة حريق اندلع في منطقة العباسية وسط المحافظة ".

وأضاف ان "10 فرق إطفاء تابعة للمديرية تشارك في عملية اخماد الحريق "، مبينا ان "الحريق لم يسفر عن إصابات بشرية او خسائر مادية كبيرة".

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