النزاهة: استقدام مدير بلدية الديوانية لمخالفته واجباته الوظيفية

2022/06/27 | 20:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة أصدرت أمر الاستقدام .

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