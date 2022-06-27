لمخالفته واجباته الوظيفية.. النزاهة تستقدم مدير بلدية الديوانية

2022/06/27 | 20:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ

مُدير بلديَّة الديوانيَّة؛ لارتكابه

عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّـة.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة، في معرض

حديثها عن القضيَّة ا

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