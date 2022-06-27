2022/06/27 | 20:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم

الاثنين، عن اعتقال تاجر مخدرات بحوزته

أكثر من 7 كيلو غرام من مواد يشتبه بأنها

مادة الكريستال المخدرة حاول نقلها

داخل الى محافظة ميسان.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال تاجر مخدرات بحوزته "7 كغم" من الكريستال حاول نقلها الى ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال تاجر مخدرات بحوزته "7 كغم" من الكريستال حاول نقلها الى ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).