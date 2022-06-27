غياب الشخصية الوطنية والتقدمية البحرينية البارزة الدكتور يعقوب جناحي - نجيب الخنيزي

2022/06/27 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجيب_الخنيزي إثرصراع مع المرض أستمر لعدة شهور ،غيب الموت المناضل الوطني والتقدمي البحريني البارز الدكتور يعقوب يوسف جناحي يوم السبت 25 يونيه من الشهر الجاري عن عمر ناهز الثمانين عاما .يعد الفقيد الراحل من أوائل الطلبة البحرينين الدارسين في الإتحاد السوفيتي وذلك في أوائل الستينات ، وقد نسج علاقات قوية مع المنظمات الطلابية والشبابية و اليسارية العربية والأجنبية المتواجدين هناك ، ومن ضمنها ر ......





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