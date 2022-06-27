2022/06/27 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غابرييل_جاليانو فاز غوستافو بيترو وفرانسيا ماركيز في الإنتخابات الرئاسية الكولومبية، بنسبة 50.48%، ضد ممثل الجناح اليميني الديمَاجوجي رودولفو هيرنانديز.



لا يمكن التقليل من الأهمية التاريخية لإنتصار بيترو وماركيز و تحالف “الميثاق التاريخي”.



أصبح غوستافو بيترو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا.ينبغي ألا ننسى أن هذا البلد قد اغتيل فيه في الماضي جميع المرشحين الذين كانوا يعارضون بشكل مباشر الأوليغارشية: (خ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كولومبيا: بيترو يحقق انتصارًا تاريخياً – الآن لنكافح من أجل الاشتراكية! - غابرييل جاليانو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كولومبيا: بيترو يحقق انتصارًا تاريخياً – الآن لنكافح من أجل الاشتراكية! - غابرييل جاليانو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).