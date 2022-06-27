2022/06/27 | 20:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LKB9QjDctDk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | المهندس جاسم من التاجي: التخسفات ابرز ما يميز طريق بغداد الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | المهندس جاسم من التاجي: التخسفات ابرز ما يميز طريق بغداد الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).