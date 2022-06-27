خروق مالية وإدارية تطيح برئيس اتحاد الجمناستك

2022/06/27 | 20:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت الهيئة العامة للاتحاد العراقي للجمناستك، اليوم الاثنين، سحب الثقة عن رئيس الاتحاد اياد نجف.وقال مراسل “ايرث نيوز” ان الهيئة العامة للاتحاد العراقي المركزي للجمناستك سحبت الثقة عن رئيس الاتحاد اياد نجف.واضاف ان الهيئة العامة خولت نائب الرئيس بإدارة الاتحاد لحين اجراء انتخابات تكميلية.واشار الى ان هناك انباء عن حصول […]

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