نوري: مؤشرات تؤكد وجود اتفاق سياسي تام لتشكيل الحكومة

2022/06/27 | 20:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اكد عضو مجلس النواب محمد نوري، الاثنين، ان الاطار التنسيقي قادر على تشكيل حكومة وطنية تضم جميع القوى السياسية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال نوري في حديث لوكالة /المعلومة/ إن ” المشهد السياسي تغير والبوصلة اتجهت صوب الاطار التنسيقي الذي اصبح الكتلة الأكبر” مبينا ان “القرار […]

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