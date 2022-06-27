القبض على تاجر مخدرات يحمل بحوزته 7 كغم من مادة الكرستال

2022/06/27 | 20:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على تاجر مخدرات بحوزته أكثر من 7 كيلوغرامات من الكرستال في ميسان.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إنه “وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت القوات الأمنية ضمن شرطة محافظة ميسان من القاء القبض على متهم، يعد أحد تجار المخدرات في المحافظة، أثناء محاولته نقل مواد مخدرة الى المحافظة بعد نصب كمين محكم له”.

وأضافت، أنه “تم ضبط 7 كيلو غرام من مادة بلورية الشكل بحوزته يشتبه بها مادة الكرستال المخدرة”، مؤكدة أنه “تمت احالته الى القضاء وجرى توقيفه وفق احكام المادة 28 مخدرات”.

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