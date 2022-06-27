الكهرباء تدخل خطاً جديداً لنقل الطاقة

2022/06/27 | 20:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، إنجاز خط الضغط الفائق (رميلة استثمارية - ذي قار المركبة/ 400 ك.ڤ)، وإدخاله إلى الخدمة. وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب، أنجزت اليوم الاثنين 27/ 6/ 2022، من ادخال خط الضغط الفائق (رميلة استثمارية - ذي قار المركبة) (400 ك.ڤ) الجديد للخدمة، بطاقة (1000 ميگاواط)، بتوجيه وإشراف وزير الكهرباء المهندس (عادل كريم)، ومتابعة مدير عام الشركة المهندس (زياد علي فاضل)، وهو احد الخطوط الستراتيجية الحيوية الرابطة بين المحافظات والذي من شأنه أن يحقق وثوقية واستقرارية كبيرة لشبكات الكهرباء بجنوب العراق".وأضافت، أن "المشروع تضمن استحداث خط الضغط الفائق (رميلة استثمارية - ذي قار المركبة/ 400 ك.ڤ) ذو دائرة مفردة، بطول 173 كم، وبعدد ابراج بلغ 372 برجاً، مصمماً وفق التصميم المعتمد الجديد لدى وزارة الكهرباء على سرعة رياح (45 م/س)".ولفتت إلى أن "انجاز الخط الجديد، استهدف دعم استقرار المنظومة الكهربائية، وحل الاختناقات في المنطقة الجنوبية بشكل عام، من خلال الربط المباشر بين محطتي توليد الرميلة الاستثمارية وذي قار المركبة مع تعزيز الربط الكهربائي بين محافظتي البصرة وذي قار، بإضافة خط جديد ساند للخط الحالي (رميلة استثمارية - ناصرية حرارية/ 400 ك.ڤ)، الرابط بين المحافظتين، ليسهل اعمال الصيانات الدورية والطارئة دون التأثير على الشبكة الوطنية".وتابعت أن "ملاكات الشركة تمكنت من ادخال مشروع الخط الجديد للخدمة بمتابعة السادة معاوني المدير العام، وجهود ملاكات الشركة في قسمي الخطوط وتنفيذ المشاريع ضمن مقر الشركة، وشبكات الجنوب الغربي، والاقسام الساندة الاخرى، بعد انجازها لأعمال تجهيز الخانات والربط النهائي، واجراء الفحص اللازم على اجهزة ومعدات الخط".

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