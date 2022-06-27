توجيه من الغانمي باصدار المستمسكات لنازحي نينوى المتواجدين في دهوك

2022/06/27 | 20:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا وزير الهجرة والمهجرين وكالة، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، إلى ضرورة الاستمرار في تلبية احتياجات النازحين والعمل بوتيرة آلية في هذا المجال”.وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انه “حيث تابع الوزير عمل لجنة مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لإصدار المستمسكات الثبوتية لنازحي محافظة نينوى من القاطنين في مخيمات قضاء زاخو في محافظة […]

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