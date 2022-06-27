2022/06/27 | 20:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد الوفيات في حادث سقوط وانفجار صهريج غاز سام في الميناء الصناعي بالعقبة إلى 10 حالات، واصيب اكثر من 251 آخرين نتيجة تسرب الغاز السام حتى لحظة إعداد هذا التقرير، حسب بيان لمديرية الأمن العام.واظهر فيديو نشرته قناة "المملكة" الأردنية الرسمية لحظة وقوع الحادث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. لحظة سقوط وانفجار صهريج غاز سام في ميناء العقبة بالأردن) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. لحظة سقوط وانفجار صهريج غاز سام في ميناء العقبة بالأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).