2022/06/27 | 20:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن تغيير المناهج الدراسية للمراحل المتوسطة.

وقال وكيل الوزارة عادل البصيصي، لوكالة خبر برس (واخ)، إنه “لا يوجد تغيير في المناهج، وإنما حصل تنقيح في بعض المواد، نتيجة الاعتماد على الورش والدورات التدريبية”.

وأضاف، أن “عملية التنقيح شملت مادة اللغة الانكليزية للصفين الاول والثاني متوسط فقط، ولم يطرأ تغيير على مادة الرياضيات”.

وكانت وزارة التربية، قد حددت في وقت سابق، موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط وامتحانات الدور الثاني.

وقال البصيصي، إن “هناك سقفاً زمنياً لإعلان نتائج الدور الأول للثالث المتوسط وهو من 15 – 20 يوماً، أحيانا تكون قبل هذه المدة أو بعدها بيوم أو بيومين حسب الظروف”.

وأضاف، أن “موعد إعلان امتحانات الدور الثاني للثالث المتوسط بعد إعلان نتائج الدور الأول”.

يذكر، أن طلَّاب الصف الثالث المتوسط أكملوا امتحاناتهم النهائية يوم 20 من حزيران الحالي، بعد تأجيل الامتحانات لأيام عدّة، بسبب تسريب أسئلة مادة الرياضيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: تنقيح في بعض المواد الدراسية ولا تغيير في مناهج المراحل المتوسطة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: تنقيح في بعض المواد الدراسية ولا تغيير في مناهج المراحل المتوسطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).