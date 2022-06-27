توب 5: انفجار صهريج غاز سام بالأردن.. و

2022/06/27 | 20:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من سقوط وفيات ومصابين جراء تسرب غاز سام من صهريج في العقبة، وروبرت مالي في قطر بحث عقد محادثات محتملة بين أمريكا وإيران، وخطة "تكديس الألم" ضد بوتين لم تنجح حسب مؤشرات صادرات روسيا من النفط، ومخاوف من ركود قد يضرب الاقتصاد الأمريكي، وهكذا واجهت الشرطة التركية مسيرة للمثليين في شوارع إسطنبول...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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