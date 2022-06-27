مباحثات لدعم القطاع الزراعي في البصرة

2022/06/27 | 21:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى النائب الإداري لمحافظ البصرة، ضرغام الأجودي بمكتبه الرسمي في ديوان المحافظة، اليوم الاثنين، وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”.وذكر ديوان المحافظة في بيان تلقته ايرث نيوز انه “جرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا والملفات ذات العلاقة وفي مقدمتها دعم المنظمة الدولية للقطاع الزراعي في محافظة البصرة”.وأكد الأجودي “للوفد […]

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