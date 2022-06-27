التجارة: العراق لديه مؤشر إيجابي لمواجهة تحديات أزمة الحبوب العالمية

2022/06/27 | 21:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن مدير عام تجارة الحبوب محمد حنون، الأحد، وجود مؤشر ايجابي للتعاون بين إقليم والمركز لمواجهة تحديات أزمة الحبوب العالمية، فيما أكد وجود مساع لدع الفلاحين ودفع مستحقا تسويق الحنطة خلال 72 ساعة من تسليم محصول الحنطة.وذكرت وزارة التجارة، في بيان تلقته /المعلومة/، إن “مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون، […]

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