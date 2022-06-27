حملة لملاحقة المتهربين من الضرائب في احدى المحافظة

2022/06/27 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفذت هيئة الضريبة فرع الديوانية، اليوم الاثنين، حملة لملاحقة المتهربين من الضرائب.

وقال مدير الفرع عقيل الزاملي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "هنالك متهربين من دفع الضرائب كثر، و بعد المناقشة قررنا ملاحقتهم بشكل ميداني".

وتابع: "نفذنا حملة ميدانية لاجبارهم على دفع الضرائب وكان معنا فريق من الدائرة وقوة امنية".

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