الصحة تعلن حصيلة جديدة لإصابات الكوليرا في العراق- عاجل

2022/06/27 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، حصيلة جديدة لإصابات الكوليرا في العراق.

وقال إعلام الصحة في بيان مقتضب (بغداد اليوم) إن "الصحة تعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بالكوليرا".

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