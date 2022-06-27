الأرض الهشة.. العراق يحتل مركزا متقدما بالتأثر المناخي

2022/06/27 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أدرجت هيئة الانواء الجوية العراقية، الاثنين، العراق في المركز الـ 13 عالميا من حيث التأثر بالمناخ والجفاف، مبينة ان البلاد تحولت الى ارض هشة بسبب استمرار التصحر.

وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان" قلة الامطار وتقلص الاحزمة الخضراء دفع الى هشاشة الارض لافتا وحول العراق ضمن الدول 13 الاكثر تأثرا بالتغيرات المناخية حول العالم".

واضاف الجابري، ان" بغداد ومدن اخرى تتأثرا منذ ساعات بموجة غبار عالق في الاجواء بسبب المنخفض الموسمي الحراري والذي يمر بالجزيرة العربية ترافقه كتلة هوائية حارة مبينا ان اي رياح بسرعة 30-40كم تؤدي الى موجة غبار خاصة وان العراق يعاني من تقلص كبير في المناطق الخضراء بسبب التجريف الكبير ".

وجدد تأكيده بانه" التقلبات المناخية وعدم استقرار الطقس تجعلنا التنبؤ بالأجواء معقد بعض الوقت خاصة العواصف الترابية ما يجعلنا ان ندقق أكثر قبل اعلان حجمها ومساراتها قبل هبوبها بـ 48 ساعة".

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