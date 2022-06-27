ضبط محطة وقود متنقلة و 3 عجلات معدة لتهريب النفط في محافظتين

2022/06/27 | 21:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة، اليوم الاثنين، ضبط محطة وقود متنقلة في نينوى، وضبط ثلاثة عجلات معدة لتهريب النفط ومشتقاته وإلقاء القبض على أربعة من المتورطين في ديالى.وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز، انه “بأشراف المدير العام اللواء غانم الحسيني، تستمر المديرية العامة لشرطة الطاقة في جهودها للقضاء على عصابات تهريب النفط ومشتقاته […]

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