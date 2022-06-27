توضيح بشأن تغيير المناهج الدراسية لمراحل المتوسطة

2022/06/27 | 21:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية التنقيح شملت مادة اللغة الانكليزية .

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