مياهه صالحة للشرب والزراعة.. تعرف على مشروع الساقي للمياه البديلة في كربلاء (صور)

2022/06/27 | 21:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر مشروعُ الساقي للمياة البديلة في

كربلاء، من المشاريع التي أولت لها

العتبةُ العبّاسية المقدّسة اهتماماً

بالغاً، وقد جاء نتيجةً لما يشهده

العراق من أزمة شحّة المياه، لذلك كان

لابُدّ من خطواتٍ جادّة

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