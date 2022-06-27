التجارة تعلن وجود مؤشر إيجابي في العراق لمواجهة تحديات أزمة الحبوب العالمية

2022/06/27 | 21:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن مدير عام تجارة الحبوب محمد حنون، اليوم الاثنين، وجود مؤشر ايجابي للتعاون بين الاقليم والمركز لمواجهة تحديات أزمة الحبوب العالمية، فيما أكد وجود مساع لدع الفلاحين ودفع مستحقا تسويق الحنطة خلال 72 ساعة من تسليم محصول الحنطة. ووذكر بيان للتجارة أن "مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون، بحث مع محافظ حلبجة ازاد توفيق واقع الخدمات التي تقدمها دوائر وشركات وزارة التجارة في المحافظة واليات انجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة 202".



وأكد حنون، بحسب البيان، أن "الجهود التي تبذل الآن في محافظات الاقليم لتسويق الحنطة هي مؤشر ايجابي للتعاون بين الاقليم والمركز لمواجهة تحديات أزمة الحبوب العالمية وانجاح الموسم التسويقي الذي يحقق مكاسب جيدة بعد وصول الكميات المسوقة الى مليوني طن".وأضاف حنون، أن "الشركة العامة لتجارة الحبوب ستقوم بدراسة مقترح افتتاح فرعا لها في المحافظة لتذليل معوقات العمل ودعم توجهات المحافظة في استكمال مؤسساتها الخدمية والانتاجية كذلك دعم الفلاحين والمزارعين من خلال دفع المستحقات عن تسويق كميات الحنطة الى المراكز التسويقية وخلال 72 ساعة من تسليم محصول الحنطة". وأشار الى"أهمية دعم المستثمرين والفلاحين في المحافظة من خلال دعم القطاع الزراعي واستخدام المساحات الواسعة والتي يمكن من خلالها ان تكون المحافظة سلة خبز العراقيين خاصة وأن هناك مساحات واسعة تزرع بمحصول الحنطة والمحاصيل الاخرى الداخلة ضمن الحاجات الاساسية للمواد الغذائية للشعب العراقي". من جانبه أكد محافظ حلبجة، "أهمية الدعم الذي تقدمه وزارة التجارة للمحافظة في ميادين مختلفة خاصة وانها من الوزارات التي لديها تنسيق عال المستوى مع المحافظة ومحافظات اقليم كردستان الاخرى اسفر عن اعداد خطة عمل مشتركة لانجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة ". ولفت حنون إلى "الحاجة الى استحداث فروع للشركات والدوائر التجارية في المحافظة لمتابعة اعمالها وتذليل معوقات العمل بما يسهم في تطوير اداء الخدمات التي تقدم لابناء محافظة حلبجة الشهيدة". وعلى نفس الصعيد، زار حنون برفقة محافظ حلبجة المركز التسويقي في سيروان واطلع على الكميات المسوقة وآليات الفحص المختبري وخطط المحافظة على الحزين في محطات الخزن، مؤكدا "أهمية الحاجة القصوى الى تسلم جميع الكميات المسوقة من الفلاحين وممارسة اعلى درجات الوعي لغرض استكمال المهمة الوطنية واستلام ماموجود في المواقع الخزنية للفلاحين في مناطق تواجدهم حيث لازالت هناك كميات لم تسلم". ودعا مدير عام الحبوب، الى"أهمية دعم المحافظ ووجهاء القوم في المحافظة في دعوة الفلاحين والمسوقين لتسليم محصولهم وتجاوز المخاوف من عدم تسليم مستحقاتهم المالية"، مؤكدا بان"محافظة حلبجة ستحظى بدعم خاص من وزارة التجارة، كونها ستكون سلة خبز العراقيين نتيجة المساحات المزروعة والاستثمارات الخاصة بالجانب التجاري والاقتصادي". وشملت الزيارة كذلك فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في محافظة السليمانية واطلع على خزين مواد السلة الغذائية في مخازن المحافظة واكد، ان "هناك خزينا جيدا من جميع مفردات السلة الغذائية وقد وزعت اربع وجبات والبدء بالوجبة الخامسة من جميع مفردات السلة الغذائية". وثمن حنونن "الدور الذي تقوم به الدوائر التجارية في السليمانية والتنسيق والتكامل مع شركات ودوائر وزارة التجارة والذي كان سببا في انجاح الخدمات التي تقدمها الوزارة لابناء الاقليم والتي لا تختلف عن الخدمات المقدمة في المحافظات الاخرى". يذكر ان الموسم التسويقي في محافظتي السليمانية وحلبجة حقق نجاحا بعد تسلم كميات جيدة من الحنطة خلال الموسم التسويقي الحالي.واستمع الى مناشدات الفلاحين والمستثمرين من ابناء في حلبجة وسهل شهرزور والذين أكدوا اهمية دعمهم من خلال استلام مرشات لغرض البدء بانتاج الحنطة للموسم التسويقي المقبل، خاصة ان العراق يسعى لتوفير المواد الغذائية الداخلة في الأمن الغذائي في ظل ازمة الغذاء العالمية التي انتجتها الحرب الروسية الاوكرانية.

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