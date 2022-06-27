2022/06/27 | 21:20 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موسم الحج.. من الرياض إلى طهران ولاية تبحث عن الاطمئنان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Bfn46ailcbI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موسم الحج.. من الرياض إلى طهران ولاية تبحث عن الاطمئنان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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