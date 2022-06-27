الإعدام لشخصين خططا لتسميم قائد شرطة الأنبار بمواد كيمياوية (صور)

2022/06/27 | 21:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، صدور حكم الإعدام شنقا، بحق إرهابيين اثنين، خططا لتسميم قائدها بمواد كيمياوية.وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لإيرث نيوز، “لاحقاً لمنشورنا بتاريخ 2022/4/13 والذي تناول القبض على الارهابيين كل من (عمر احمد خلف عبد ) وشقيقه الارهابي (عبدالرحمن احمد خلف عبد) وقيامهم بعمل مواد […]

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