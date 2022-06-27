الزراعة: توصيات مرتقبة لمجلس الوزراء بشأن تنظيم عملية الاستيراد

2022/06/27 | 21:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج كشفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن توصيات بشأن استيراد السلع، فيما أشارت إلى أن تحديد أسعار المنتجات يعتمد على عامل واحد.وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار فتح ومنع الاستيراد صدر من مجلس الوزراء"، مبينا أن "وزارة الزراعة أوصت بتنظيم عملية الاستيراد بما يضمن حماية المنتج المحلي ويكفل توفر سلع بأسعار تنافسية ومنع الاغراق السلعي وبانتظار اعتماد التوصيات من مجلس الوزراء".وأكد عبد الحسين، "ضرورة حماية المنتج المحلي لاستدامته وحماية آلاف العاملين في هذا القطاع الزراعي"، لافتا الى أن "قرار تحديد الأسعار مرتبط بمراقبة الأسعار عالميا".وأضاف، أن "موسم التسويق للحنطة يقترب من نهايته".

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